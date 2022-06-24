Кардиолог Сонгуров перечислил возможные причины инфаркта миокарда

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Кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров перечислил основные причины развития инфаркта миокарда.
Кардиолог Сонгуров перечислил возможные причины инфаркта миокарда
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В интервью «Известиям» он рассказал, что наиболее частой причиной возникновения инфаркта миокарда является атеросклероз коронарных артерий — сосудов сердца. Это состояние, при котором в сосудах развивается бляшка, перекрывающая кровоток в сердце.

Инфаркт также может быть следствием сгущения крови.

«Больничная смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями. Например, такими, как сердечная недостаточность, возникающая из-за тяжёлого повреждения левого желудочка и снижения его сократительной функции, аритмия, разрыв стенок сердца (чаще всего межжелудочковой перегородки) и так далее», — добавил Сонгуров.

Кроме того, заболевание может развиваться в силу отягощённой наследственности или возраста. 

По словами Сонгурова, снизить риски поможет здоровый образ жизни, физическая активность, отказ от употребления большого количества алкогольных и кофейных напитков, табака.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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