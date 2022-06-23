В России предложили ускорить регистрацию лекарств

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что парламентарии планируют внести законопроект, позволяющий быстрее выводить на рынок необходимые медицинские препараты.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

На круглом столе на площадке Совета Федерации Петров отметил, что инициатива предусматривает разделение лекарств — на те, которые можно регистрировать в стандартном порядке, и те, которые нужно быстро вывести на рынок. Перечень последних будет утверждать межведомственная комиссия.

Также ускорить регистрацию всех лекарств предполагается за счёт сокращения бюрократических процедур и перехода на электронный документооборот.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам.