В России предложили ускорить регистрацию лекарств

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что парламентарии планируют внести законопроект, позволяющий быстрее выводить на рынок необходимые медицинские препараты.
В России предложили ускорить регистрацию лекарств
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

На круглом столе на площадке Совета Федерации Петров отметил, что инициатива предусматривает разделение лекарств — на те, которые можно регистрировать в стандартном порядке, и те, которые нужно быстро вывести на рынок. Перечень последних будет утверждать межведомственная комиссия.

Также ускорить регистрацию всех лекарств предполагается за счёт сокращения бюрократических процедур и перехода на электронный документооборот.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о работе по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам.

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