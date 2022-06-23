В Севастополе выявили 7 случаев коронавируса за сутки

В Севастополе выявили семь случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 84 973. Вакцинацию прошли 324 044 человека, оба компонента вакцины получили 309 193. В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 3166 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру». Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.