В Севастополе выявили 7 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Общее число заболевших в городе достигло 84 973.
Вакцинацию прошли 324 044 человека, оба компонента вакцины получили 309 193.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 3166 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.