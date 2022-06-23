В Ставропольском крае зафиксировали 49 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Общее число заболевших в регионе достигло 199 тыс., вылечившихся — 189,3 тыс.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе отменили обязательный масочный режим, передаёт URA.RU. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
Тем не менее остаётся рекомендация носить маски в медучреждениях ЯНАО.
Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.