В Пермском крае подтвердили 41 случай COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 41 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Новые случаи выявлены в Перми, а также в Октябрьском, Чайковском и Соликамском городских округах.

Общее число заболевших в регионе достигло 371 117.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зафиксировали 220 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб. Выписаны 223 жителя.

С начала пандемии в городе заболели более 1,53 млн жителей, вылечились 1,49 млн.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.