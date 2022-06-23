В Татарстане зарегистрировали 59 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 59 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 152 205. Выздоровели 148 267 жителей, в том числе 103 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что по числу проведённых исследований на коронавирус на 100 тыс. населения лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (604 368 тестов), передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Далее следуют Москва и Санкт-Петербург. Четвёртое место у Свердловской области.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.