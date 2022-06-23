В Удмуртии выявили 15 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 15 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 15 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 814 пациентов. В ковидных центрах находятся 27 пациентов в состоянии средней тяжести, пять — в тяжёлом.

Общее число заболевших в регионе достигло 167 360, передаёт izh.kp.ru.

Ранее врач-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала о способах лечения постковидной бессонницы.