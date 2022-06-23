В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцины против чумы в России
- РИА Новости
«Вакцина против чумы на территории России имеется в достаточном количестве», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В РПН уточнили, что для специфической профилактики чумы в России применяется вакцина производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы.