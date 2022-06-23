В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцины против чумы в России

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Вакцина против чумы в России есть в достаточном количестве. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве вакцины против чумы в России
  • РИА Новости

«Вакцина против чумы на территории России имеется в достаточном количестве», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В РПН уточнили, что для специфической профилактики чумы в России применяется вакцина производства Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы.

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