Регионам России рекомендовали подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы

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Роспотребнадзор рекомендовал российским регионам подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы.
Регионам России рекомендовали подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовать обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы», — говорится в документе.

Территориальным органам поручено оценить готовность медучреждений на случай выявления больного с подозрением на чуму.

Также Роспотребнадзор рекомендовал региональным органам исполнительной власти определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы.

Ранее стало известно, что регионы России получили тест-системы для выявления вируса оспы обезьян, изготовленные центром «Вектор» Роспотребнадзора.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.

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