Иммунолог Жемчугов прокомментировал возможность распространения в России чумы

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал поручение Роспотребнадзора регионам принять дополнительные меры по профилактике чумы из-за имеющихся рисков её завоза и распространения.

По словам специалиста, речь идёт о природно-очаговой инфекции, которая может вспыхивать в нескольких российских регионах, в том числе на Алтае, Кавказе, в Астраханской области, а также в соседних странах, к которым относятся Казахстан, Монголия и Китай.

«Это стандартная история. Сейчас лето — это размножение всех грызунов. Люди радостные ходят в турпоходы, белки прыгают на руки, а они могут быть с чумой. Животных, которые ведут себя необычно, лучше не трогать, обходите их стороной. Если вы едете куда-то и вам говорят, что нужно провакцинироваться по эпидпоказаниям, то надо сделать прививку без лишних вопросов», — пояснил Жемчугов.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал.