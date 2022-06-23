Узбекистан и Нижегородская область обсудили варианты сотрудничества в сфере туризма

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Представители Министерства туризма и промыслов Нижегородской области обсудили с делегацией Республики Узбекистан сотрудничество в сфере туризма.
Узбекистан и Нижегородская область обсудили варианты сотрудничества в сфере туризма
  • РИА Новости

«Кроме культурно-познавательного туризма, мы развиваем экотуризм, гастрономический туризм, есть спортивный и медицинский туризм. В последнее время также развивается направление паломнического туризма для разных конфессий», — цитирует издание ИА «Время Н» генконсула Республики Узбекистан в Казани Фариддина Насриева.

Представители Нижегородской области отметили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в области не только туризма, но и народных промыслов.

«Мы хотели бы увидеть у себя узбекскую керамику, металлоизделия и текстиль.... Будем ждать представителей Бухары, Ташкента и других городов», —  приводит слова замминистра туризма и промыслов региона Юлии Бахтиной pravda-nn.ru.

Она пригласила представителей республики на Глобальный форум креативных индустрий и Всемирный конгресс традиционной игрушки.

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский ранее сообщил о резком росте спроса на поездки в страны ближнего зарубежья.

В мае горные курорты «Роза Хутор» (Россия) и Amirsoy (Узбекистан) договорились о сотрудничестве.

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