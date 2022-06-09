В РСТ рассказали о высоком спросе на поездки в страны ближнего зарубежья

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский сообщил о резком росте спроса на поездки в страны ближнего зарубежья.

«В этом году мы видим резкий рост на этих направлениях: Узбекистан показывает у нас увеличение спроса более чем на 400% относительно прошлого года, потом идёт Киргизия — почти такие же показатели, 391%», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, спрос на поездки в Азербайджан увеличился почти на 200%, в Армению — на 112%, в Белоруссию — более чем на 50%.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.