Горные курорты России и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Горные курорты «Роза Хутор» (Россия) и Amirsoy (Узбекистан) договорились о сотрудничестве.

Об этом сообщает издание «Правда.Ру».

Генеральный директор Amirsoy Саид-Вали Саидходжаев выразил надежду, что сотрудничество с российским курортом станет одним из этапов популяризации наследия Узбекистана.

«Это откроет нашу страну с совершенно с другой стороны, а именно — как направление для активного зимнего и горного отдыха», — отметил он.

Со своей стороны, заместитель генерального директора по международным отношениям и туризму горного курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный отметил, что меморандум дал старт сотрудничеству, что позволит открыть новые направления на туристических рынках России и Узбекистана.

«Нам есть что предложить друг другу, уже намечены конкретные маркетинговые решения, которые будут способствовать развитию взаимовыгодных отношений», — добавил он.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.