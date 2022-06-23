Инфекционист Тимаков рассказал об опасностях купания в запрещённых местах

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Купание в запрещённых местах может стать причиной травм, отравления, заражения инфекциями и паразитами, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Инфекционист Тимаков рассказал об опасностях купания в запрещённых местах
  • РИА Новости

В первую очередь эксперт предупредил граждан об опасностях получить травмы от стекла и коряг во время купания. Следующей опасностью является трупный яд, который часто присутствует в озёрах, полноценно не снабжающихся кислородом.

«Может быть выраженная интоксикация, отравление. Когда разлагаются животные, они выделяют определённые продукты разложения, которые опасны», — цитирует его «Москва 24».

Также, по словам Тимакова, в запрещённых для купания водоёмах можно заразиться гельминтами и простейшими.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец ранее напомнил о правилах, которые помогут сохранить здоровье летом.

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие водоёмы не подходят для купания.

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