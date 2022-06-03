Врач Муравец напомнил о правилах безопасности в летний период

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец напомнил правила, которые помогут сохранить здоровье летом.

«Возможность купания в естественных водоёмах определяется не температурой воздуха, а исключительно температурой воды. Купание при столь существенной разнице температур воды и воздуха, как сейчас, может создать избыточную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опасное переохлаждение организма», — заявил специалист в разговоре с sovainfo.ru.

Он также отметил, что в условиях повышения температуры воздуха до +30 °С и выше у многих людей ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, головная боль, тошнота. За этими симптомами могут последовать осложнения, связанные с перегрузкой сердечно-сосудистой системы.

Рекомендуется употребление до 2—3 л прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня. Лицам, имеющим артериальную гипертонию, сердечную и почечную недостаточность, необходимо строго соблюдать предписанные врачом ограничения, напомнил Муравец.

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