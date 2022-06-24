Владелец клиники Шипков рассказал о ситуации с импортозамещением в стоматологии
Как пояснил собеседник RT, пандемия заставила клиники пересмотреть все основные протоколы, поэтому ещё тогда была произведена замена всего, что возможно, одноразовыми аналогами.
«В основном речь идёт о расходных материалах: хирургические комплекты, медицинские халаты, стерильные салфетки, скатерти, инструменты. С высокотехнологичными комплектующими и расходниками сложнее, бизнес- и премиум-сегменты стоматологии импортозависимы в этом плане на 90—95%», — заявил специалист.
На фоне геополитических событий многие поставщики импорта покинули рынок, часть осталась, пояснил эксперт.
«В первые пару недель после введения санкций имела место значительная спекуляция: цены у некоторых контрагентов выросли на 40—60%, на отдельных направлениях — на 100—300%. Сейчас на фоне санкционного давления в стоматологии наблюдается, скорее, не импортозамещение, а переформатирование рынков: продукция ведущих американских и европейских брендов заменяется азиатской, в частности китайской и южнокорейской, качество которой, к слову, ей ничем не уступает», — добавил владелец центра Dr. Shipkov Dental Clinic.
По словам Шипкова, удалось заменить одноразовый инструментарий и простые расходные материалы: перчатки, накидки, бинты, хирургические наборы.
«Ещё заменили привычные слепочные массы, которые подорожали вдвое, корейскими. Используем их в протоколах сложных тотальных реабилитаций, требующих особой точности, в качестве дублирующего звена. К концу года планируем и от них отказаться, полностью перейдя на интраоральное сканирование, от чего пациенты только выиграют — это быстро и удобно.
Для других сфер дентальной практики актуален тот же подход: чему-то найдётся альтернатива, что-то будет заменено или модернизировано, в любом случае качество и безопасность лечения не пострадают», — рассказал он.
Шипков отметил, что были опасения по поводу топовых систем имплантов: Astra Tech, Straumann, Nobel, но им быстро была найдена замена в Южной Корее.
«Сейчас порядка 80% всего, что мы используем в дентальной практике, всё тот же импорт, хоть и с частичной сменой геолокации, и только 20% произведено в России. И дело не в том, что мы не хотим: как только на рынке появятся отечественные продукты должного качества, с радостью будем их использовать. Более того, думаю, российские стоматологи положительно встретят такое предложение. Как ни крути, санкции кратно усложнили логистику, что привело к значительному удорожанию продукции и увеличению сроков поставок, а это только затрудняет ведение бизнеса», — заключил он.
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