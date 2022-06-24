Владелец клиники Шипков рассказал о ситуации с импортозамещением в стоматологии

С введением западных санкций российский бизнес, в том числе дентальный, стал испытывать ряд сложностей, вызванных перебоями или полным прекращением поставок импортной продукции. Как обстоят дела у российских стоматологов, RT рассказал эксперт Владимир Шипков.

Как пояснил собеседник RT, пандемия заставила клиники пересмотреть все основные протоколы, поэтому ещё тогда была произведена замена всего, что возможно, одноразовыми аналогами.

«В основном речь идёт о расходных материалах: хирургические комплекты, медицинские халаты, стерильные салфетки, скатерти, инструменты. С высокотехнологичными комплектующими и расходниками сложнее, бизнес- и премиум-сегменты стоматологии импортозависимы в этом плане на 90—95%», — заявил специалист.

На фоне геополитических событий многие поставщики импорта покинули рынок, часть осталась, пояснил эксперт.

«В первые пару недель после введения санкций имела место значительная спекуляция: цены у некоторых контрагентов выросли на 40—60%, на отдельных направлениях — на 100—300%. Сейчас на фоне санкционного давления в стоматологии наблюдается, скорее, не импортозамещение, а переформатирование рынков: продукция ведущих американских и европейских брендов заменяется азиатской, в частности китайской и южнокорейской, качество которой, к слову, ей ничем не уступает», — добавил владелец центра Dr. Shipkov Dental Clinic.

По словам Шипкова, удалось заменить одноразовый инструментарий и простые расходные материалы: перчатки, накидки, бинты, хирургические наборы.

«Ещё заменили привычные слепочные массы, которые подорожали вдвое, корейскими. Используем их в протоколах сложных тотальных реабилитаций, требующих особой точности, в качестве дублирующего звена. К концу года планируем и от них отказаться, полностью перейдя на интраоральное сканирование, от чего пациенты только выиграют — это быстро и удобно.

Для других сфер дентальной практики актуален тот же подход: чему-то найдётся альтернатива, что-то будет заменено или модернизировано, в любом случае качество и безопасность лечения не пострадают», — рассказал он.

Шипков отметил, что были опасения по поводу топовых систем имплантов: Astra Tech, Straumann, Nobel, но им быстро была найдена замена в Южной Корее.

«Сейчас порядка 80% всего, что мы используем в дентальной практике, всё тот же импорт, хоть и с частичной сменой геолокации, и только 20% произведено в России. И дело не в том, что мы не хотим: как только на рынке появятся отечественные продукты должного качества, с радостью будем их использовать. Более того, думаю, российские стоматологи положительно встретят такое предложение. Как ни крути, санкции кратно усложнили логистику, что привело к значительному удорожанию продукции и увеличению сроков поставок, а это только затрудняет ведение бизнеса», — заключил он.

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