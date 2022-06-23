Врачи московских поликлиник теперь могут узнавать о госпитализации пациентов онлайн
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Сервис позволит сразу увидеть, когда, с каким диагнозом и в какой стационар поступил пациент. Наличие такой актуальной информации особенно важно для контроля за здоровьем пациентов, проходящих амбулаторное лечение или находящихся под диспансерным наблюдением», — отметил замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров.
Сведения о госпитализации пациентов доступны в ЕМИАС врачам всех специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента они смогут увидеть дату госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали.
Благодаря новому сервису медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Это нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами и поможет ещё лучше следить за состоянием здоровья москвичей.