Врачи московских поликлиник теперь могут узнавать о госпитализации пациентов онлайн

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В Москве запустили новый сервис, который позволит врачам поликлиник узнавать о госпитализации пациентов в режиме онлайн.
Врачи московских поликлиник теперь могут узнавать о госпитализации пациентов онлайн
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Сервис позволит сразу увидеть, когда, с каким диагнозом и в какой стационар поступил пациент. Наличие такой актуальной информации особенно важно для контроля за здоровьем пациентов, проходящих амбулаторное лечение или находящихся под диспансерным наблюдением», — отметил замглавы Департамента здравоохранения Илья Тыров. 

Сведения о госпитализации пациентов доступны в ЕМИАС врачам всех специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента они смогут увидеть дату госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали.

Благодаря новому сервису медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Это нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами и поможет ещё лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

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