Диетолог Соломатина дала рекомендации по питанию в жару

Диетолог Елена Соломатина рассказала, от каких продуктов лучше отказаться в жару.

В беседе с телеканалом «360» Соломатина порекомендовала не употреблять продукты, которые требуют много времени на переваривание и разогревают организм, например, мясо.

Также стоит отказаться от алкоголя, перечных продуктов и крахмалистых гарниров.

Наряду с этим рекомендуется ограничить употребление маринованных, солёных продуктов и сахара, которые задерживают воду в организме.

«Это чревато особенно для тех людей, которые страдают повышенным давлением», — объяснила Соломатина.

Кроме того, врач не советует пить крепкие чай и кофе в неограниченном количестве, потому что они обладают мочегонным эффектом.

В жару, по словам Соломатиной, важно употреблять много обычной воды не ниже комнатной температуры, а также есть больше свежих овощей, фруктов и ягод, соблюдая норму.

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