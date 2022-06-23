Сомнолог Дорохова рассказала, что является залогом здорового сна

Биолог-сомнолог, научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, что является залогом здорового сна.

В беседе с Life.ru Дорохова назвала залогом здорового сна правильное освещение спальни, так как именно свет является ведущим регулятором циркадного ритма и даёт сигнал организму, что пора засыпать или просыпаться.

По её словам, когда утром и днём свет попадает на сетчатку глаза, в мозг поступает сигнал об активной части суток и запускается выработка дневных гормонов. Вечером же, когда яркость солнечного света спадает, происходит торможение дневных гормонов и запускается выработка мелатонина, а от её интенсивности зависит качество сна.

«Однако это идеальный вариант. Современный человек живёт преимущественно при электрическом освещении. Солнце заходит, организм начинает подготавливаться ко сну, нарастает выработка мелатонина. Но наличие обильного освещения тормозит этот процесс», — рассказала сомнолог.

Дорохова ссылается на исследование учёных Северо-Западного университета США, которые недавно выяснили, что сон даже при тусклом свете наносит вред организму.

Врач рекомендует на время сна полностью изолировать спальное место от источников света и выключать гаджеты, экран которых может «оживать», нарушая качество сна человека.