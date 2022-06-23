Врач Чернышова перечислила неочевидные симптомы инфаркта

Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила неочевидные симптомы инфаркта.

В беседе с сайтом «Москва 24» она рассказала, что об инфаркте могут свидетельствовать зубная боль и боль в животе.

При этом обычно симптомом инфаркта является чувство тяжести и сдавливания за грудиной посередине, но в некоторых случаях он может проявляться иначе — из-за этого инфаркт можно спутать с другими заболеваниями.

Для того чтобы вовремя распознать заболевание и получить помощь, Чернышова порекомендовала обращаться в врачу при любых подозрительных симптомах.

Ранее в беседе с URA.RU врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что лень может говорить о наличии хронических заболеваний и проблем с щитовидной железой.