В Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина мобильных приложений.

Законопроект был внесён правительством России.

Согласно тексту проекта закона, российский аналог магазина приложений должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России.

Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.