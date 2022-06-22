В Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина мобильных приложений

Короткая ссылка
В Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина мобильных приложений.
В Госдуму внесли законопроект о создании российского магазина мобильных приложений
  • Gettyimages.ru

Законопроект был внесён правительством России.

Согласно тексту проекта закона, российский аналог магазина приложений должен будет предустанавливаться на устройства в обязательном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. 

Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить