Путин подписал указ о мерах по обеспечению информационной безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. В частности, с 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещается использовать средства защиты информации, произведённые в недружественных странах.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что с 1 января 2025 года органам (организациям) запрещается использовать средства защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные им либо аффилированные с ними», — говорится в указе.

Также в каждом ведомстве, учреждении и в системообразующих организациях России поручено создать подразделения по IT-безопасности, в том числе по обнаружению и ликвидации компьютерных атак.

Ранее замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.