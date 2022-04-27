В Минобороны России заявили об угрозе иностранных цифровых систем для страны
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«Представьте себе вражеский танк на территории России, что бы сейчас тут было. Но почему-то мы позволяем находиться импортному программному обеспечению на нашей территории. Слава богу, текущие времена наконец-то позволили вскрыть ситуацию, в которой мы находимся», — цитирует его РИА Новости.
Лишин указал, что в настоящее время российское цифровое пространство переполнено «вражескими системами и программами, которые мы должны выбить с этой территории и обеспечить свою обороноспособность в этой области».
Он отметил, что Министерству обороны России важно работать в этой сфере и защитить цифровое пространство страны.
Ранее сообщалось, что в Московской области запускают специальные гранты для IT-компаний.