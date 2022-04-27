В Минобороны России заявили об угрозе иностранных цифровых систем для страны

Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.

«Представьте себе вражеский танк на территории России, что бы сейчас тут было. Но почему-то мы позволяем находиться импортному программному обеспечению на нашей территории. Слава богу, текущие времена наконец-то позволили вскрыть ситуацию, в которой мы находимся», — цитирует его РИА Новости.

Лишин указал, что в настоящее время российское цифровое пространство переполнено «вражескими системами и программами, которые мы должны выбить с этой территории и обеспечить свою обороноспособность в этой области».

Он отметил, что Министерству обороны России важно работать в этой сфере и защитить цифровое пространство страны.

Ранее сообщалось, что в Московской области запускают специальные гранты для IT-компаний.