В Подмосковье запускают специальные гранты для IT-компаний

В Московской области запускают специальные гранты для IT-компаний.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, механизм предоставления грантов должен быть простым и понятным.

«Помимо этого, и налоговые вычеты при капитальном строительстве тоже позволят создать дополнительные стимулы по IT-индустрии», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Также губернатор отметил важность работы по подготовке программистов в регионе.

Ранее сообщалось, что промышленные предприятия Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей.