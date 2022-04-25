В Подмосковье запускают специальные гранты для IT-компаний
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, механизм предоставления грантов должен быть простым и понятным.
«Помимо этого, и налоговые вычеты при капитальном строительстве тоже позволят создать дополнительные стимулы по IT-индустрии», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
Также губернатор отметил важность работы по подготовке программистов в регионе.
Ранее сообщалось, что промышленные предприятия Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей.