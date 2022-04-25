В Подмосковье запускают специальные гранты для IT-компаний

Короткая ссылка
В Московской области запускают специальные гранты для IT-компаний.
В Подмосковье запускают специальные гранты для IT-компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил губернатор Андрей Воробьёв, механизм предоставления грантов должен быть простым и понятным.

«Помимо этого, и налоговые вычеты при капитальном строительстве тоже позволят создать дополнительные стимулы по IT-индустрии», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Также губернатор отметил важность работы по подготовке программистов в регионе.

Ранее сообщалось, что промышленные предприятия Москвы получат льготные кредиты более чем на 40 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить