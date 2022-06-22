Терапевт Чернышова дала рекомендации по защите от солнечной активности

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Врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации по защите от солнечной активности.
Терапевт Чернышова дала рекомендации по защите от солнечной активности
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В беседе с сайтом «Москва 24» она напомнила, что избегать нахождения на солнце желательно в промежуток с 11:00 до 15:00.

«Если уж находиться, то по возможности быть в тени. Не пренебрегать головным убором и на открытые участки тела нанести солнцезащитный крем с максимальным уровнем защиты», — посоветовала эксперт.

По её словам, для защиты от ультрафиолетового излучения нужна светлая одежда, желательно из натуральных тканей.

«А чтобы не перегреться, она должна быть достаточно свободной, чтобы между телом и одеждой мог циркулировать воздух», — уточнила Чернышова.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

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