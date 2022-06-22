Диетолог Будасси назвала правильный состав мороженого

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Диетолог Маргарита Будасси рассказала о правильном составе мороженого.
Диетолог Будасси назвала правильный состав мороженого
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«Идеальный состав мороженого включает в себя: молоко цельное, сухое или сливки, яичный желток или сливочное масло, сахар или сироп», — приводит её слова «Газета.Ru».

Будасси отметила, что в качестве наполнителей могут быть использованы какао, шоколад или шоколадная крошка, ягоды, фруктовый сок, кокосовая стружка, орехи.

При этом не стоит употреблять мороженое чаще нескольких раз в неделю, поскольку это высококалорийный продукт, заключила она.

Ранее диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с URA.RU дала советы по выбору полезного мороженого.

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