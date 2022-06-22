В Подмосковье стало возможным получить онлайн-справку для оформления путёвки на санаторно-курортное лечение

В Подмосковье теперь можно получить справку для оформления путёвки на санаторно-курортное лечение (форма 070/У) онлайн.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

«Выдача медицинских справок онлайн — это удобно, поскольку исключает необходимость идти в поликлинику. Получить справки можно, не выходя из дома. Ранее мы ввели такую возможность для двух видов справок — 086у для абитуриентов и об отсутствии контактов. Онлайн выдано уже более 2 тыс. документов. Теперь запустили оформление через интернет справки для санаторно-курортного лечения», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы получить справку для оформления путёвки на санаторно-курортное лечение детям и взрослым, надо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги».

Специалисты оформят справку при наличии ранее подтвержденных показаний на санаторно-курортное лечение и в течение трёх рабочих дней она появится в личном кабинете.

Это стало возможно благодаря проекту «Онлайн-поликлиника».