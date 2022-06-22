Терапевт Ашихмин перечислил стимулирующие работу мозга продукты

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, которые стимулируют работу мозга.

В интервью радио Sputnik он рассказал, как важно обеспечивать корректное функционирование клеток головного мозга в том числе с помощью определённых продуктов.

«Давайте выделим омега-3 жирные кислоты и содержащую их рыбу... Также овощи и фрукты стимулируют работу мозга. Плюс есть ещё интервальное голодание, которое входит сегодня в мировую медицинскую практику, оно тоже может быть очень полезно для работы мозга», — порекомендовал Ашихмин.

Быстро повысить производительность работы мозга помогут кофе и крепкий чай — в умеренных количествах.

«Шоколад — тоже один из видов функционального питания, он положительно воздействует на работу мозга, оптимальным уровнем считается 50 г в неделю», — добавил врач.

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