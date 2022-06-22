Врач Романенко рассказала, какие заболевания могут быть причиной лени

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Врач-терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, что лень может говорить о наличии хронических заболеваний и проблем со щитовидной железой.
Врач Романенко рассказала, какие заболевания могут быть причиной лени
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Об это она сообщила в беседе с URA.RU.

«Лень — это нежелание что-то делать. Естественно, когда такое происходит, мы пытаемся исключить какие-то уважительные причины, соматические проблемы, например, гипотиреоз (сниженную функцию щитовидной железы — прим. URA.RU). При данном заболевании у человека развивается апатия, лень и общая слабость. Также причиной лени могут стать хронические болезни», — объяснила Татьяна Романенко.

По мнению клинического психолога, члена Российского психологического общества Маргариты Дворкиной, лень также может свидетельствовать о наличии расстройств психологического характера — например, депрессии. 

«Ведь лени как таковой не существует, есть недостаток внешней либо внутренней мотивации. Или вроде и рад бы что-то сделать, но присутствие депрессивного эпизода не дает мобилизоваться, нет внутренних сил», — отметила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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