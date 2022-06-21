Диетолог Русакова назвала подходящее время для употребления фастфуда

Член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, в каких случаях фастфуд может быть полезным и когда его лучше употреблять.

«Всё в меру может быть полезным. Если не злоупотреблять, то ещё со времен великого диетолога, основателя диетологии как науки Мануила Певзнера практиковались как разгрузочные, так и загрузочные дни. В некоторых случаях это может благотворно влиять на человека, в том числе и худеющего», — заявила она в беседе с URA.RU.

По словам диетолога, употреблять фастфуд допустимо в первой половине дня.

«Предпочтительны блюда из рыб и морепродуктов», — добавила Русакова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.