В Пермском крае выявили 34 случая коронавируса за сутки

В Пермском крае выявили 34 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

Новые заболевшие зарегистрированы на 14 территориях края, в том числе в Перми и Краснокамске.

С начала пандемии в регионе заболели 371 039 жителей.

Также стало известно, что в Твери зафиксировали пять случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт mk.ru со ссылкой на региональное правительство. Два человека заболели в Ржеве и Лихославльском муниципальном округе.

Общее число заболевших в регионе достигло 163 162, выздоровевших — 159 739.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.