Вирусолог Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.

«Тем, кто переболел, я думаю, не надо ревакцинироваться. А те взрослые, которые не болели, особенно если они относятся к группе риска (пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями вроде диабета 2-го типа), им всё-таки надо вакцинироваться», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, вакцинироваться желательно раз в полгода и ещё в течение года.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.