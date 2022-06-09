Вирусолог Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.
Вирусолог Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Johner Images

«Тем, кто переболел, я думаю, не надо ревакцинироваться. А те взрослые, которые не болели, особенно если они относятся к группе риска (пожилые люди или люди, страдающие хроническими заболеваниями вроде диабета 2-го типа), им всё-таки надо вакцинироваться», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, вакцинироваться желательно раз в полгода и ещё в течение года.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить