В Татарстане зафиксировали 66 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зафиксировали 66 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зафиксировали 66 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 152 086. Вылечились 148 042 жителя, в том числе 215 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Смоленской области за сутки выявили шесть случаев коронавируса, передаёт mk.ru со ссылкой на оперативные данные. С начала пандемии в регионе заболели 131 670 человек.

Выздоровели за последние 24 часа 29 жителей региона, всего — 128 056.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.

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