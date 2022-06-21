В Кемеровской области зарегистрировали 63 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 63 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 42 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболели 165 724 человека. Вылечились 162 640 жителей. Ещё 639 пациентов находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа выявили 214 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 252 жителя.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.