В Кемеровской области зарегистрировали 63 случая COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
С начала пандемии в регионе заболели 165 724 человека. Вылечились 162 640 жителей. Ещё 639 пациентов находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.
Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа выявили 214 случаев коронавируса, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 252 жителя.
Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.