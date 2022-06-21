Семьям пропавших без вести с буровых платформ в Крыму выплатят по 6,5 млн рублей

Семьям работников «Черноморнефтегаза», пропавших без вести после удара ВСУ по буровым установкам, выплатят по 6,5 млн рублей.

Об этом в Telegram написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Компенсация в размере 6,5 млн рублей будет выплачена семьям пропавших без вести», — отметил он.

Пяти гражданам, которые были спасены с буровой платформы №1, будет выплачено по 3 млн рублей.

Также меры поддержки полагаются детям семей работников, пропавших без вести.

Аксёнов ранее сообщил, что по платформам «Черноморнефтегаза» было нанесено три удара ВСУ. На вышках находились 109 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела. Следователи устанавливают лиц, причастных к данному преступлению.

По последним данным, пропавшими без вести числятся семь человек, которые находились на буровых платформах «Черноморнефтегаза».

В Чёрном море продолжается поисковая операция.