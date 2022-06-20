Губернатор Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с транзитом
- globallookpress.com
- © Alexander Chernykh
Алиханов отметил, что сложившуюся ситуацию можно разрешить дипломатическим путём.
«Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал губернатор.
Глава Калининградской области выразил надежду, что всё-таки какое-то решение Эдерер «предложит со своей стороны и будет конструктивен».
20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
В Совфеде России отметили, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.