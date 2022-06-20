Губернатор Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с транзитом

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы» заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с ограничением транзита ряда товаров в Калининградскую область.
Губернатор Алиханов заявил, что посла ЕС вызвали в МИД России из-за ситуации с транзитом
  • globallookpress.com
  • © Alexander Chernykh

Алиханов отметил, что сложившуюся ситуацию можно разрешить дипломатическим путём.

«Насколько я знаю, завтра Маркус Эдерер, посол Евросоюза в России, вызван в МИД на Смоленку и ему будут выставлены соответствующие условия», — сказал губернатор.

Глава Калининградской области выразил надежду, что всё-таки какое-то решение Эдерер «предложит со своей стороны и будет конструктивен».

20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

В Совфеде России отметили, что своим решением Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза.

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