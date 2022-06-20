Терапевт Романенко назвала признаки повышенного уровня сахара в крови

Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала возможные признаки повышенного уровня сахара в крови.

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что некоторые симптомы высокого уровня сахара, например, зуд, жажда и сухость во рту порой могут говорить о наличии сахарного диабета.

Как добавила Романенко, при диабете может наблюдаться общая слабость, высыпания, усталость, астения.

«Осложнение сахарного диабета — это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это всё тоже может быть симптомами сахарного диабета», — уточнила врач.

В таких случаях стоит обратиться к специалисту и сдать анализ крови.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.