Терапевт Романенко назвала признаки повышенного уровня сахара в крови
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В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что некоторые симптомы высокого уровня сахара, например, зуд, жажда и сухость во рту порой могут говорить о наличии сахарного диабета.
Как добавила Романенко, при диабете может наблюдаться общая слабость, высыпания, усталость, астения.
«Осложнение сахарного диабета — это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это всё тоже может быть симптомами сахарного диабета», — уточнила врач.
В таких случаях стоит обратиться к специалисту и сдать анализ крови.
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