Терапевт Романенко назвала признаки повышенного уровня сахара в крови

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Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала возможные признаки повышенного уровня сахара в крови.
Терапевт Романенко назвала признаки повышенного уровня сахара в крови
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что некоторые симптомы высокого уровня сахара, например, зуд, жажда и сухость во рту порой могут говорить о наличии сахарного диабета.

Как добавила Романенко, при диабете может наблюдаться общая слабость, высыпания, усталость, астения.

«Осложнение сахарного диабета — это уже боли в мышцах, онемение пальцев на ногах и на руках, то есть такое бегание мурашек. Это всё тоже может быть симптомами сахарного диабета», — уточнила врач.

В таких случаях стоит обратиться к специалисту и сдать анализ крови.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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