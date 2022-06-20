В Кемеровской области зафиксировали 60 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зафиксировали 60 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 65 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С начала пандемии в регионе заболел 165 661 человек. Вылечились 162 598 жителей.

В настоящее время 620 пациентов находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 2667 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.