В Кемеровской области зафиксировали 60 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
С начала пандемии в регионе заболел 165 661 человек. Вылечились 162 598 жителей.
В настоящее время 620 пациентов находятся на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 2667 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.