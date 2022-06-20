В Иркутской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Иркутской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом. За последний месяц число мест сократили на 4,5 тыс.

Как сообщает kp.ru, об этом на заседании оперштаба заявил и. о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

В области развёрнуто 505 коек в 28 медицинских организациях. Свободный фонд составляет более 30%.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки выявили 206 случаев COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 169 жителей, за всё время — 1,4 млн.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.