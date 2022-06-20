В Краснодарском крае подтвердили 13 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае подтвердили 13 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 262 249. По данным краевого Минздрава, выздоровели 250 852 жителя, в том числе семь за минувшие 24 часа.

В стационарах лечатся 210 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 1017.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 21 случай коронавируса за сутки, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Вылечились 70 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 198 885 человек, выздоровели 189 150.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.