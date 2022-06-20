В Краснодарском крае подтвердили 13 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Краснодарском крае подтвердили 13 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Краснодарском крае подтвердили 13 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 262 249. По данным краевого Минздрава, выздоровели 250 852 жителя, в том числе семь за минувшие 24 часа.

В стационарах лечатся 210 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 1017.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выявили 21 случай коронавируса за сутки, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Вылечились 70 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 198 885 человек, выздоровели 189 150.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить