В Татарстане зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 68 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 152 020. Выздоровели 147 827 жителей, в том числе 32 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму выявили 16 случаев коронавируса за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в республике заболели 183 720 человек, выздоровел 176 471 житель.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.