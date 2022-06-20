В Удмуртии выявили 21 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 21 случай COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 15 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания в поликлиниках наблюдаются 805 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются два пациента.

Общее число заболевших в республике достигло 167 311. Вылечились 163 200 человек, передаёт izhlife.ru.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Пётр Чумаков высказался о необходимости ревакцинации от COVID-19.