Гинцбург рассказал о ходе исследования вакцины от нескольких штаммов COVID-19
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«Там довольно-таки всё тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинированы несколько десятков человек», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Гинцбург отметил, что у прошедших вакцинацию добровольцев не выявлено значимых побочных эффектов.
Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц начались в мае.
Руководитель лор-клиники лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.