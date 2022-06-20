Гинцбург рассказал о ходе исследования вакцины от нескольких штаммов COVID-19

Исследования новой вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц для защиты сразу от нескольких штаммов вируса проходят гладко. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Там довольно-таки всё тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинированы несколько десятков человек», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Гинцбург отметил, что у прошедших вакцинацию добровольцев не выявлено значимых побочных эффектов.

Исследования вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц начались в мае.

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