Алиханов: перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается

Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву не ограничена до 10 августа, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Нефтепродукты не ограничены к перевозке, к транзиту до 10 августа, не надо бежать заправлять канистры бензином, перевозка этих товаров продолжается», — сказал он.

Калининградские транспортные компании понимают, как перераспределить потоки из-за ограничения транзита через Литву, они будут работать в спокойном режиме, отметил губернатор.

«Ещё раз повторю: будем добиваться того, чтобы она продолжалась и после (10 августа. — RT), с учётом обязательств Евросоюза по непрепятствованию транзита в Калининградскую область», — добавил Алиханов.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

По его словам, чтобы перераспределить запрещённые Литвой к транзиту товары, может понадобиться максимум семь судов до конца года. Эти суда уже найдены.