Алиханов: перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается

Короткая ссылка
Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву не ограничена до 10 августа, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Алиханов: перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается
  • Gettyimages.ru

«Нефтепродукты не ограничены к перевозке, к транзиту до 10 августа, не надо бежать заправлять канистры бензином, перевозка этих товаров продолжается», — сказал он.

Калининградские транспортные компании понимают, как перераспределить потоки из-за ограничения транзита через Литву, они будут работать в спокойном режиме, отметил губернатор.

«Ещё раз повторю: будем добиваться того, чтобы она продолжалась и после (10 августа. — RT), с учётом обязательств Евросоюза по непрепятствованию транзита в Калининградскую область», — добавил Алиханов.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

Алиханов заявил, что областные власти считают это грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств и правил свободного транзита.

По его словам, чтобы перераспределить запрещённые Литвой к транзиту товары, может понадобиться максимум семь судов до конца года. Эти суда уже найдены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить