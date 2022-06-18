В ФАС сообщили о снижении торговыми сетями наценки на продукты до 7%

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Торговые сети снизили более чем в три раза наценки на социально значимые продукты — до 7%, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.
В ФАС сообщили о снижении торговыми сетями наценки на продукты до 7%
  • РИА Новости

«Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22 до 7%, то есть более чем в три раза», — сказал он Интерфаксу.

Глава ведомства отметил, что планирует в ближайшее время встретиться с ретейлерами и поставщиками для обсуждения текущих проблем.

В марте крупные торговые сети «О'КЕЙ», «Ашан» и «Атак» отказались от ограничения наценки на сахар.

Позже депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов.

Он отметил, что необоснованные завышения создают ажиотаж и искусственный дефицит ряда товаров.

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