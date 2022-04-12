В России предложили меры по борьбе с необоснованно завышающими цены торговыми сетями

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Анастасия Румянцева
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил ввести государственное регулирование наценок на розничные товары в сетях, которые систематически необоснованно завышают их стоимость, а также игнорируют требования надзорных органов. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
В России предложили меры по борьбе с необоснованно завышающими цены торговыми сетями
  • РИА Новости

Крупник подчеркнул, что получает много обращений о фактах необоснованного роста розничных цен на различные группы товаров.

Заметное повышение стоимости наблюдается в сегменте бытовой техники, электроники и отдельных наименований продовольственных товаров, заявил депутат.

Он отметил, что для некоторых товаров рост цен обоснован, но не для товаров российского производства, которые не связаны с импортным сектором или валютными колебаниями.

По мнению собеседника RT, в таком случае скачок цен можно объяснить лишь «недобросовестными действиями» части российского бизнеса и сетевых магазинов.

«В данной связи прошу вас рассмотреть инициативу о внедрении принципа государственного регулирования наценок на розничные товары в тех сетевых и иных крупных ретейлерах, которые систематически игнорируют требования надзорных органов о необоснованном завышении стоимости, создавая искусственный дефицит и нервную обстановку на потребительском рынке страны», — говорится в обращении.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.

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