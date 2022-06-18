Мурашко: в России с 2021 года введено в эксплуатацию более 850 медицинских объектов

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ввели в эксплуатацию 854 новых объекта медицинской инфраструктуры начиная с 2021 года. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах России.
Мурашко: в России с 2021 года введено в эксплуатацию более 850 медицинских объектов
  • РИА Новости

«В рамках реализации программы модернизации первичного звена уже сегодня начиная с 2021 года созданы и введены в эксплуатацию 854 новых объекта и отремонтированы, капитальные ремонты проведены более чем в 1,1 тыс. объектах медицинской инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Ранее он сообщил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

Мурашко также рассказал, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.

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