Мурашко: в России с 2021 года введено в эксплуатацию более 850 медицинских объектов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ввели в эксплуатацию 854 новых объекта медицинской инфраструктуры начиная с 2021 года. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах России.

«В рамках реализации программы модернизации первичного звена уже сегодня начиная с 2021 года созданы и введены в эксплуатацию 854 новых объекта и отремонтированы, капитальные ремонты проведены более чем в 1,1 тыс. объектах медицинской инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Ранее он сообщил, что все проекты, направленные на повышение качества и доступности медицинской помощи в стране, будут завершены по плану.

Мурашко также рассказал, что уровень удовлетворённости населения медицинской помощью в России вырос и достиг одного из максимальных показателей.