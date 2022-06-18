В Калужской области заявили о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу

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Ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша.
В Калужской области заявили о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу
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Как сообщает РИА Новости, в Калужской области находятся заводы «Фольксваген Груп Рус», «ПСМА Рус» и Volvo.

«Сейчас у нас ведутся переговоры со всеми автопроизводителями, которые нацелены на то, чтобы возобновить деятельность этих предприятий. Трудно говорить о сроках, потому что это очень сложный, комплексный процесс», — сказал Шапша.

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Эксперты сервиса покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» проанализировали данные о сделках с января по май 2022 года и назвали самые популярные у россиян страны-автопроизводители.

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