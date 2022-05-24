Названы самые популярные в регионах России страны-автопроизводители

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто» проанализировали данные о сделках с января по май 2022 года и назвали самые популярные у россиян страны-автопроизводители. Данные разнятся в зависимости от региона.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, в Москве наиболее популярны автомобили японских производителей (20% в структуре всех онлайн-продаж в городе), далее следуют марки из Южной Кореи (19%) и Германии (18%).

В Московской области автовладельцы отдают предпочтение производителям из Южной Кореи (33%), Японии (22%) и Германии (14%).

В Санкт-Петербурге самыми востребованными оказались автомобили из Германии (21%), Южной Кореи (20%) и Франции (15%).

В Краснодарском крае лидером среди стран-автопроизводителей оказалась Южная Корея (23%), в Башкортостане и Воронежской области — Россия (23 и 32% соответственно), в Волгоградской области — Южная Корея и Китай (по 20%).

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.