Минпромторг обсудит с Nissan работу компании в России на фоне простоя
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По словам министра, по каждому автопроизводителю ведомство будет принимать отдельное решение.
«Продолжим планомерную работу. Имеются в виду те компании, которые принимают решения на более длительный срок остановки предприятия. Например, тот же самый Nissan — до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми», — цитирует Мантурова РИА Новости.
16 мая в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.
Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году.