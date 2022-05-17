Минпромторг обсудит с Nissan работу компании в России на фоне простоя

Глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал обсуждение с Nissan работы компании в России на фоне заявления о приостановке производства.

По словам министра, по каждому автопроизводителю ведомство будет принимать отдельное решение.

«Продолжим планомерную работу. Имеются в виду те компании, которые принимают решения на более длительный срок остановки предприятия. Например, тот же самый Nissan — до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми», — цитирует Мантурова РИА Новости.

16 мая в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году.